Согласно отчету Центра регистра, в 2018 г. доходы Jozita от продаж были на 23% (63,8 млн. евро) больше, чем в 2017 г. (51,8 млн. евро), однако чистая прибыль снизилась.
В отчете сказано, что в 2018 г. чистая прибыль составила 1,3 млн., а в 2017 г. - 1,98 млн. евро.
Директор компании Йонас Йокубаускис сказал, что точно не знает, как оценить 2018 год.
"На этот вопрос ответить сложно, но с каждым годом все хуже и хуже. Все потому, что генофонд Литвы стареет. А что может делать старый человек? Ничего. А молодежь уехала и эмигрировала.
Мы собрали больше, но заработали меньше. Значит, мы даем возможность выжить старым людям. Мы дешево продаем, но мы много работаем, и те старые люди без особых доходов могут купить наш товар", – сказал он.
Йокубаускис подчеркнул, что цены на АЗС его сети – "для пенсионеров", а молодежь заливает горючее в других местах.
"Если цена будет высокой, мы ничего не продадим, но нам денег достаточно, больше не нужно", – сказал он и объяснил меньшую прибыль более низкими наценками или повышенными зарплатами.
Всего этой сети в Литве принадлежат 14 АЗС.
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