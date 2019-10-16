В этом году ВВП Литвы должен вырасти на 3,4%, а в 2020 году – на 2,7%. Латвии прогнозируется рост экономики в 2,8 и 2,8% соответственно, а Эстонии – в 3,2 и в 2,9%, говорится в новейшем экономическом прогнозе МВФ.

Экономика зоны евро в этом году должна вырасти на 1,2%, а в 2020-ом – на 1,4%.

Среднегодовая инфляция в этом году в Литве должна составить 2,3%, а в следующем году – 2,2%, в Латвии – 3% и 2,6% соответственно, в Эстонии – 2,5 и 2,4%.

Уровень безработицы, по прогнозам МВФ, в Литве в этом году должен достичь 6,1%, а в следующем году – 6%, в Латвии безработица в этом году достигнет 6,5%, а в следующем - 6,7%, в Эстонии – по 4,7%.

Дефицит текущего счета Литвы в этом и в 2020 годах должен составить 1,1%.