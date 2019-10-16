В этом году экономический рост Литвы будет самым интенсивным в Балтийских странах, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ).
Ekonomikos augimas
© Shutterstock

В этом году ВВП Литвы должен вырасти на 3,4%, а в 2020 году – на 2,7%. Латвии прогнозируется рост экономики в 2,8 и 2,8% соответственно, а Эстонии – в 3,2 и в 2,9%, говорится в новейшем экономическом прогнозе МВФ.

Экономика зоны евро в этом году должна вырасти на 1,2%, а в 2020-ом – на 1,4%.

Статьи по теме:
Карбаускис выслал банкам письмо: "угроза" поднять процентную ставку была согласованной?  (1)
СМИ: узаконивание более широкой переработки конопли принесет 150 млн евро зарубежных инвестиций  (4)

Среднегодовая инфляция в этом году в Литве должна составить 2,3%, а в следующем году – 2,2%, в Латвии – 3% и 2,6% соответственно, в Эстонии – 2,5 и 2,4%.

Уровень безработицы, по прогнозам МВФ, в Литве в этом году должен достичь 6,1%, а в следующем году – 6%, в Латвии безработица в этом году достигнет 6,5%, а в следующем - 6,7%, в Эстонии – по 4,7%.

Дефицит текущего счета Литвы в этом и в 2020 годах должен составить 1,1%.

Статьи по теме:

В Литву рекой текут деньги: выросло количество владельцев 5 и более квартир (128)

В Литве увеличивается количество жителей, у которых...

Бизнес

Фермеры говорят, что лопнул пузырь цен на землю: положение как с квартирами 10 лет назад (2)

Литовские фермеры говорят, что после того как в течение...

МВФ: в Балтийских странах быстрее всего будет расти экономика Литвы (13)

В этом году экономический рост Литвы будет самым...

Глава Центробанка: Литве нужны иммигранты с более высокой квалификацией (23)

В связи с тем, что в Литву прибывают все больше...

В Вильнюсе сносят Дворец профсоюзов: осталась лишь небольшая часть здания (158)

На прошлой неделе начались работы по сносу Дворца...

Avia Solutions Group приобрела авиагруппу Chapman Freeborn

Литовская авиационная бизнес-группа Avia Solutions Group ,...

TOP новостей

Фермеры говорят, что лопнул пузырь цен на землю: положение как с квартирами 10 лет назад (2)

Литовские фермеры говорят, что после того как в течение...

"Путь смелости" ждет Венцкене и готовится к выборам: продает офис

После того как Верховный суд США отклонил заявление...

Правительство должно выделить экс-президенту Адамкусу еще одного помощника (13)

16 октября на заседании правительства Литвы обсудят...

МВФ: в Балтийских странах быстрее всего будет расти экономика Литвы (13)

В этом году экономический рост Литвы будет самым...

Прокуратура Литвы просит суд продлить арест Палецкиса (1)

Истекает срок ареста Альгирдаса Палецкиса , поэтому...