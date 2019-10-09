МВФ просят оценить превенцию "отмывания" денег в странах Северной Европы и Балтии

"Будет проведена региональная оценка превенции "отмывания" денег. Независимая, мы полагаем, что МВФ независим, они проведут эту оценку, и надеемся, что поставят точку и скажут – все до конца оценено", – сказал в среду М. Юргилас в парламентском Комитете по бюджету и финансам.

По его словам, результаты оценки МВФ могут быть представлены в следующем году.

Позднее BNS М. Юргилас сказал, что расследование должно выявить слабые места стран в сфере превенции "отмывания" денег.

По его словам, сейчас страны региона согласуют условия такой оценки, поэтому пока нельзя сказать, во сколько такое расследование, которое будут финансировать все участвующие в нем страны, обойдется БЛ.

"Это не инициатива Банка Литвы, это общая инициатива стран Северной Европы и Балтии, координируемая через директорат стран Северной Европы и Балтии МВФ", – пояснил М. Юргилас.

Скандал с "отмыванием" денег сначала возник в связи с эстонским отделением Danske Bank, через которое, согласно подозрениям, в течение нескольких лет было переведено около 200 млрд. евро.

В феврале подозрения по поводу участия в схеме "отмывания" денег возникли и в отношении шведского банка Swedbank и финского Nordea, а центр журналистских расследований OCCRP сообщил о схеме отмывания денег, в центре которого был уже потерпевший крах литовский банк Ukio bankas.