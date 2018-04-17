Рост ВВП Литвы в этом году должен составить 3,2%, а в 2019 году - 3%. Для Латвии прогнозируется рост экономики 4% и 3,5% соответственно, для Эстонии 3,9% и 3,2% соответственно, говорится в обнародованных во вторник новых прогнозах МВФ.
Экономический рост в еврозоне, к которой относится и Литва, в этом году должен составить 2,4%, в 2019 году - 2%.
Среднегодовая инфляция в Литве в этом году должна составить 2,2%, в следующем году – тоже 2,2%, в Латвии - 3% и 2,5% соответственно, в Эстонии - тоже 3% и 2,5% соответственно.
Уровень безработицы в Литве в этом году, согласно прогнозам МВФ, должен составить 6,9%, а следующем году - 6,8 %. В Латвии уровень безработицы в этом году составит 8,2%, в следующем году - 8,1%, в Эстонии он составит 6,3% и 6,7% соответственно.
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