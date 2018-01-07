DELFI удалось связаться с Довидасом из Вильнюса, этот 31-летний молодой человек дважды выиграл в проводимой Государственной налоговой инспекцией чековой лотерее.

С момента начала лотереи в конце ноября прошлого года он уже два раза выиграл еженедельный приз стоимостью 200 евро. На вопрос, как ему удалось выиграть дважды , работающий монтажником вентиляционных систем житель района Перкункемис был немногословен: "Просто повезло. Не везет в "Телелото", так повезло здесь. Когда я получил первое сообщение о выигрыше, смотрел в центре Вильнюса матч с "Жальгирисом". Ура, говорю, и тогда еще Милакинис (Артур Милакинис - игрок "Жальгириса") показал свое шоу. Так что, двойной выигрыш. Второй раз был, кажется, на второй день Рождества - ничего не смотрел и тогда пришло сообщение".

Житель Вильнюса говорит, что не обладает каким-либо рецептом выигрыша, поскольку это дело случая, ведь каждому зарегистрированному чеку дается номер и тогда из случайных чисел генератор выбирает счастливчиков.

Довидас рассказал, что сейчас работает в Сантаришских клиниках и часто заходит здесь в кафе. Полученнные здесь чеки он и зарегистрировал в игре ГНИ.

"О лотерее я узнал из новостей. Одно время о ней очень много говорили, поэтому запало в голову и решил попробовать", - говорил собеседник.

По его оценке, данная игра в масштабах страны - это хорошая идея: "Я ее приветствую. Только можно было бы сделать больше призов - давать их чаще и может быть увеличить призовой фонд. Например, могло бы быть не 10 победителей по 200 евро, а больше, например, по 50 каждую неделю. И думаю, велика разница между призами за неделю и месяц".

Довидас уверен, что эта мера ГНИ - хороший способ снизить масштаб теневой экономики. Кроме того, узнав и принимая участие в лотерее люди становятся сознательнее.

Он отметил, что будет радоваться выигранной сумме не один. Хотя он ее еще не потратил, молодой человек знает, что купит: "Деньги будут направлены на улучшение быта".

Несмотря на свой выигрыш, Донатас намерен принимать в лотерее участие и дальше. О своих коллегах (его спросили, играют ли они) он говорил неуверенно. "Нет, не очень. Я думаю, что в такие игры играют представители более молодого поколения".

Во вторник также был выигран и приз месяца, стоимостью 5000 евро. ГНИ пока что не сообщила, объявился ли победитель. Если он не появится в течение 20 рабочих дней, деньги будут переведены в государственный бюджет.

В пятницу днем выяснилось, что появился и человек, выигравший главный приз. Счастливый чек был получен в Утянском спортивном центре. Сотрудник ГНИ Роландас Пунцявичюс напомнил, что в чековой игре принимают участие не только чеки с рынков, но и чеки из касс кафе, ресторанов и столовых.

"Активность жителей в регистрации чеков и участии в игре остается стабильной - в месяц зарегистрировано более 222 000 кассовых чеков. 120 000 получено за услуги, остальные - за приобретенные на рынке товары", - информировал он.

До 2 января за призами обратилось 35 жителей. 5 человек еще медлят и не спешат забрать свои деньги. По словам Пунцявичюса, возраст победителей разных, от 20 до 74 лет.

Больше всего победителей в Каунасе и Вильнюсе - 8 и 7. Из небольших городов в этом плане выделяется Мажейкяй, Йонава и Укмерге - по 2 победителя.