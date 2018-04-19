Музей современного искусства откроется в Вильнюсе осенью

Музей современного искусства, который строится на месте бывшего кинотеатра "Летува" в Вильнюсе, откроется 18 октября.
MO Modern Art Museum
© Norbertas Tukaj

Эти планы в четверг представил в достраиваемом здании Музея современного искусства СМИ инициатор его строительства Викторас Буткус.

Буткус сказал, что у него не было представления о том, каким должно быть будущее здание, и что он четко знал только содержание будущего музея, однако признал, что архитектор музея Даниэль Либескинд остался верен своей стилистике.

"То, что создал Даниэль - какое-то чудо, которого я не мог себе представить, когда увидел первые чертежи", - сказал на конференции Буткус.

В музее планируется выставить коллекцию современного искусства Литвы за период с 1960 года до сегодняшнего дня - в ней будут представлены живопись, графика, фотография, скульптура, видео-арт.

Строительство центра финансируется на частные средства Дангуоле и Виктораса Буткусов. Ранее Буткус упоминал, что общая стоимость проекта составляет 15 млн. евро.

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