MT Group просит суд остановить договор подряда на строительство GIPL с Alvora

Компания по строительству газопроводов MT Group просит временно остановить подписанный газопередающей компанией Amber Grid договор о строительстве магистрального газопровода в Польшу (GIPL) стоимостью почти 80 млн евро с компанией Alvora.
GIPL jungtis
© DELFI / Rimas Pocius

Представитель Вильнюсского окружного суда Лина Немейкайте информировала BNS, что 3 января MT Group предъявила новый иск и просит применить временные меры защиты – остановить реализацию договора с Alvora и с компанией Siauliu dujotiekio statyba.

По ее словам, суд рассмотрит просьбу на этой неделе.

Договор стоимостью 79,85 млн евро (без НДС) компания Amber Grid подписала с консорциумом 23 декабря.

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