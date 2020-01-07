MT Group просит суд остановить договор подряда на строительство GIPL с Alvora

Представитель Вильнюсского окружного суда Лина Немейкайте информировала BNS, что 3 января MT Group предъявила новый иск и просит применить временные меры защиты – остановить реализацию договора с Alvora и с компанией Siauliu dujotiekio statyba.

По ее словам, суд рассмотрит просьбу на этой неделе.

Договор стоимостью 79,85 млн евро (без НДС) компания Amber Grid подписала с консорциумом 23 декабря.