Так LRT.lt сказала главный аналитик банка Luminor Индре Гените-Пикчене. Но она и представители других банков утверждают, что переводов через банки становится меньше, а представители таких платформ, как TransferGo отмечают рост потока пользователей и денег.

Гените-Пикчене отметила, что переводы эмигрантов в Литву – значительны: «Последние несколько лет ежегодно переводится более миллиарда евро в страну в этой форме, а это около 3% всего ВВП в стране. Хотя у нас эмиграция одна из самых интенсивных в ЕС, эмигранты не забывают нашу страну, заботятся об оставшихся здесь родных.

Больше всего денег переводилось в 2013-2014 г. соответственно, 1,37 млрд. и 1,47 млрд. евро. В прошлом году этот показатель был 1,1 млрд. евро, а за два квартала этого года – 0,55 млрд., и годовой результат должен быть не ниже, чем в прошлом году.

«Переводы эмигрантов значительны для литовской экономики, потому что эти деньги тратятся в Литве на товары и услуги, кроме этого, они выполняют социальную функцию, так как помогают прожить пенсионерам, нередко проживающим в регионах. Также нередко средства эмигрантов используются для приобретения недвижимого имущества в целях инвестиций, или для того, чтобы в будущем вернуться на родину».

Прогнозируют снижение денежных переводов

Главный экономист банка Swedbank Лаура Гальдикене отметила, что с 2015 года переводы эмигрантов снижались как в номинальном выражении, так и в соотношении с ВВП. Похожая тенденция, по ее словам, ожидается и в ближайший год.

«Есть несколько причин, почему в последнее время меньше денег из-за границы. Прежде всего, это происходит потому, что экономическая ситуация в Литве улучшается, растут зарплаты, поэтому меньше потребность в помощи. Другая возможная причина – эмигранты все чаще уезжают с семьями, и в Литве не остается родных, которым надо помогать», - сказала Гальдикене.

Эмигранты находят новые платформы для переводов

Представитель банка SEB Йовита Базявичюте отметила, что постоянно растет не только количество полученных международных переводов, но и общая их сумма. «Больше всего международных переводов осуществляется в декабре – в праздничный период», - сказала она.

Глава коммуникации Балтийского региона интернет-платформы TransferGo Аурелия Петрауските-Латаке сказала, что этот год для ее компании был рекордным.

«Мы видим особенно быстрый рост количества клиентов и числа переводов. Количество клиентов возросло в два раза, сейчас – 350 000 пользователей. Люди выбирают быстрые и гибкие решения, этого ждут и от денежных переводов. Поэтому особо большое влияние на рост клиентов оказала наша новая услуга, позволяющая переводить деньги из таких стран, как Великобритания или Новрегия, в течение 30 минут», - сказала собеседница.

Денежные потоки сокращаются после праздников

По словам И. Гените-Пикчене, при анализе данных о переводах за квартал, наблюдается сезонность – самые большие скачки переводов происходят в последнем квартале, а меньше всего денег обычно бывает в первом квартале.

«В Литву самые большие потоки денежных переводов идут из тех стран, где диаспоры наших эмигрантов самые крупные. Это северные страны, Великобритания, Швейцария, Ирландия. Суммы переводов из Литвы также не маленькие. По данным за прошлый год, сумма переводов из Литвы составила 426 млн. евро, в этом году за первые два квартала - 198 млн. евро, т.е., на 7% меньше, чем в прошлом году», - сказала экономист.

Она отметила, что в этом году в праздничный период, как и каждый год, наблюдается рост количества денежных переводов. Особенно много переводов – членам семьи, в поле для назначения перевода – множество вариаций слова «мама».

Напомним, что в этом году банковские переводы не будут осуществляться 23–26 декабря. С приближением Нового года, если вы хотите перевести деньги из одного банка в другой в тот же рабочий день, еще до праздничных выходных, перевод необходимо сделать не позднее 16 часов 29 декабря, иначе деньги поступят на счет только 2 января.