По словам представителя банка SEB Аудрюса Шаполы, быстрая реакция клиентов и оперативные решения банка помогли пресечь операции мошенников и вернуть жителям 116 000 евро. Несмотря на это, клиенты понесли убытки на сумму 62 200 евро.
"Если мошенникам все же удалось ввести клиента в заблуждение смс-сообщениями якобы из банка SEB, он подключился к ненастоящему банку, отдав мошенникам данные для подключения и подтвердил платежи PIN-кодами, то здесь важна скорость реакции, надо как можно скорее связаться с банком – нам удалось вернуть часть денег", – сказал Шапола.
Банк утверждает, что всегда старается помочь своим клиентам вернуть деньги: если банк получает данные о нечестной деятельности, то останавливает платеж, связывается с другим банком или компанией и просит вернуть деньги, сотрудничает с полицией и другими ведомствами. Однако многие платежи - моментальные, это значит, что средства сразу же поступают на другой счет, эти деньги вернуть не получается.
Банк напоминает, чтобы клиент никогда не вводил PIN1 и PIN2 в Smart-ID, если не он инициатор платежа.
Мошенники стали активно проявлять себя с июня, жители Литвы стали получать смс-сообщения якобы от банка. В смс-сообщениях была ссылка с поддельным сайтом банка.
"Во-первых, такие сообщения посылают не с конкретного номера банка SEB. Во-вторых, для рассылки смс-ок мошенники используют инфраструктуру мобильных операторов, мобильную связь и стандартную функцию смс-сообщений.
Эта функция позволяет указать любого получателя - как физическое лицо, так и компанию. Это значит, что мошенники могут слать сообщение от кого хотят, хоть от Деда Мороза. Иногда такие сообщения присылают даже не с литовского номера (+370x)", – рассказал Шапола.
Банк SEB обращает внимание, что мошенники не прекратили свою деятельность, поэтому физические и юридические лица должны серьезно относится к таким сообщениям и немедленно обращаться в банк и в полицию.
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