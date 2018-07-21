Он сказал, что нашел свою нишу для бизнеса. Он предлагает популярную в Чехии и Польше выпечку - трдло или трдельник (витые булочки). По словам Патрика, этот десерт известен немногим литовцам. Молодой человек работает всего несколько недель, но уже заметил, что клиенты возвращаются к нему.

"Я выбрал Палангу, поскольку хочу работать летом. Мой отец литовец, поэтому он меня познакомил со своей родиной. Я бывал в Паланге и раньше, мне здесь понравилось, вот я и решил поработать здесь. Мне нравится курорт, здесь много людей, хотя я заметил, что литовцы несмело пробуют новшества, они сначала обо всем расспрашивают, я даю им попробовать. Я пеку их здесь, поэтому надо немного подождать, но выпечка свежая, людям это нравится", – сказал Патрик.

"Я сам люблю поесть, думаю, по мне это видно, – смеется молодой человек. – Мне нравится и делиться едой, этого десерта в Литве я нигде не видел. Это чешский десерт, но он популярен и в Польше. Правда, тесто для трдельников в Польше и в Чехии готовят немного иначе, но рецепт я не скажу".

Он сказал, что литовская культура ему не чужда да и сама Литва рядом с его родиной. Кроме того, ему очень понравилась Паланга, вот он и решил создать здесь свой бизнес, пожить и наслаждаться Балтийским морем.

Патрик работает один. Он не скрывает, что цены в Литве для него не очень приемлемы, здесь все дороже, чем в Польше, поэтому он пока не спешит с наймом помощников, пока бизнес не окупиться и не появятся необходимые для жизни на курорте деньги.

"Я живу в Сувалках, мы там шутим, что если в выходные вечером надо в магазин, то там почти ничего не найдешь, все смели литовцы. Приехав в Палангу, я убедился в том, что в Литве почти все дороже. Когда создаешь свой бизнес, надо считать, вот я и не спешу с наймом помощников. Да и работаю всего пару недель, еще покупателей немного. Больше всего ко мне заглядывают люди, которые много путешествуют, они уже знают, что это. Больше всего трдельники сейчас покупают иностранцы. Сам я говорю по-английски, по-литовски и по-польски, поэтому языкового барьера нет. Только с русским сложнее, но люди показывают, чего хотели бы. Кроме того, эту выпечку можно есть и с мороженым, очень вкусно и сытно. Иногда я так обедаю, мне нравится" – сказал Патрик, обслуживая туристку из России.

Десерт стоит 4 евро, а чтобы попробовать его теплым, надо подождать около 30 минут. Патрик сказал, что клиентам нравится наблюдать за процессом и смотреть, как он готовит.