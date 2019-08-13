Социологи отмечают, что молодые люди в Литве ищут дешевые варианты решения проблемы жилья. "Меняется система ценностей, люди больше инвестируют в другое, в имидж, который всем виден. Кроме того, свое время они посвящают идее своего бизнеса, приключениям, новшествам и карьере", – заметила глава Института исследований и аналитики KOG Агне Амбразявичене.

Опросы института KOG показали, что поколение Довидаса – люди 20-29 лет – обычно тратят свои сбережения на одежду (52% участников опроса этого возраста), автомобиль (31,6%), компьютер (25,4%) и мобильный телефон (24,9%). Для сравнения, люди старше 40 лет чаще тратят сбережения на ремонт дома, квартиры, мебель.

"У молодежи индивидуалистические ценности: я, мои вызовы, мой опыт. Если для людей старшего возраста показатель достижений – деньги, то для молодежи – карьера, автомобиль, телефон, одежда. Это атрибуты, которые легко показать. Жилье у горожан редко демонстрируют другим: сейчас редко ходят в гости, чаще встречаются в городе", – сказала Амбразявичене.

С ней согласен ее коллега Домантас Гайлюс. "Раньше в 18 надо было самостоятельно создавать свою жизнь: покупать жилье, создавать семью, потом заботиться о детях. Сейчас в эту "взрослую" жизнь входят позже – если вообще выбираем ее, а не какой-то иной образ жизни. Поэтому сегодня нам кажется нестрашно заплатить за кофе 4 евро – это "часть моего статуса". Но в то же время думаю, что и за жилье много отдавать нехорошо", – заметил Гайлюс.

Он заметил, что молодежи, если говорить о жилье, важна не только цена, но и оригинальность. Поэтому в поисках жилья в Вильнюсе они сталкиваются с дилеммой.

"Предлагают много жилья по 5000-6000 за кв. м – это не по карману. В хрущевках покупать жилье также не хочется. Молодые люди в Instagram, Pinterest и на других платформах видят много красивых примеров, они не хотят стандартное о доступное по цене жилье", – заметил Гайлюс.

Это подтверждают данные опроса – молодежь ищет возможность сделать жилье лучше и красивее: это делают 50% в группе 15-24 лет и 59,9% в группе 24-35 лет.

Будущий житель лофтов Freiheit Урбонас сказал, что купил два лофта, которые объединит в один.

"Мне нравятся нестандартные решения, иное пространство. В моем лофте интерьер будет индустриального современного стиля, строитель оставит одну оригинальную стену, ее просто закрасят. Я думаю и об ином варианте отопления – планирую использовать инфракрасные коврики", – заметил он.

Поколение Довидаса – 20-29-летние вильнюсцы – чаще всего арендуют жилье (38,2%), в группе 30-39 лет жилье арендуют 19,6%, а позже – до 8,6% – это значит, что до 30 лет жители принимают решение о покупке жилья.

Другой будущий житель лофта – 24-летний Шарунас Кизла – заметил, что у молодежи иные ценности, жилье должно быть по карману. "Для меня важно, чтобы жилье можно было легко содержать, ведь бывает, что много путешествуешь, дома не бываешь. В таких случаях небольшие расходы на жилье - плюс", – заметил он.