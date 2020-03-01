Молочники: из-за вируса растут расходы на экспорт в Китай

По словам главы перерабытывающей молоко компании Rokiskio suris Далюса Трумпы, пока заказы не сокращаются, но растут затраты на экспорт на Ближнем Востоке.
"Сегодня никаких изменений, по сравнению с нормальной торговлей, нет, если говорить о северном регионе Италии и прочих регионах. Дорожает транспортировка на Дальний Восток, поскольку, по информации грузовых компаний, нет обратных грузов, либо их количество меньше. Похоже, что воздействие в ближайшие недели будет негативным, возможно сократятся заказы в Италии", – сказал BNS Д. Трумпа.
Rokiskio suris продает более половины производимых сыров в Италии, где сейчас крупнейшая вспышка вируса в Европе. Если заказы в Италии сократятся, то компания рассматривает больше производить таких сыров, которые можно складировать.
Глава молокопереработчика Vilkyskiu pienine Гинтарас Берташюс сказал, что затраты на логистику в Китай и другие страны Азии выросли почти в два раза. Он также отметил, что в Европе, с начала февраля цена на сливки, продаваемые на бирже, снизилась более чем на 10 процентов.
"Ценообразование некоторых продуктов в стрессе, ощущается на определенных, особенно на биржевых товарах – на жирах, сливках, которые уже несколько недель стоят ниже, чем в начале февраля (...) Другие продукты, сыры, также имеют такую тенденцию, давление, ведь покупатели следят за ситуацией и не знают, что может случиться на рынке", – сказал BNS Г. Берташюс.
Он подчеркивает, что компания не ощущает паники, продажи пока идут в обычном режиме. Vilkyskiu pienine экспортирует свою продукцию более чем в 50 стран мира, основная их часть продается в Европе.
Между тем, глава группы мясоперерабатывающих предприятий Biovela group Аудрюс Кантаускас сказал, что следит за ситуацией, но пока особых изменений нет. Основную часть продукции компания продает в Балтийских странах.
"Мы экспортируем и в Италию, но дополнительных ограничений нет", – сказал BNS А. Кантаускас.
TOP новостей
Обновленная информация о коронавирусе в Литве: сегодня начали проверять еще 13 новых образцов
Советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас...
Живущая в Италии литовка рассказала, что происходит стране: в магазинах было пусто, детей не выпускают из дома (22)
В связи с тем, что в Италии фиксируется все больше и...
ГНИ о предложениях в интернете открыть "секретные" банковские счета: деньги может списать и из-за границы
"Хотите банковский счет, который не виден судебным...
Лаборатория в Вильнюсе работает круглосуточно: в воскресенье для проверки на коронавирус доставили 10 проб (69)
В воскресенье Delfi связался с официальным...
Врачи на стоянке IKEA вызвали беспокойство у очевидцев: в больницу увезли мужчину
В субботу СМИ сообщили, что из супермаркета IKEA медики с...