Молочники: из-за вируса растут расходы на экспорт в Китай

По словам главы перерабытывающей молоко компании Rokiskio suris Далюса Трумпы, пока заказы не сокращаются, но растут затраты на экспорт на Ближнем Востоке.

"Сегодня никаких изменений, по сравнению с нормальной торговлей, нет, если говорить о северном регионе Италии и прочих регионах. Дорожает транспортировка на Дальний Восток, поскольку, по информации грузовых компаний, нет обратных грузов, либо их количество меньше. Похоже, что воздействие в ближайшие недели будет негативным, возможно сократятся заказы в Италии", – сказал BNS Д. Трумпа.

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Rokiskio suris продает более половины производимых сыров в Италии, где сейчас крупнейшая вспышка вируса в Европе. Если заказы в Италии сократятся, то компания рассматривает больше производить таких сыров, которые можно складировать.

Глава молокопереработчика Vilkyskiu pienine Гинтарас Берташюс сказал, что затраты на логистику в Китай и другие страны Азии выросли почти в два раза. Он также отметил, что в Европе, с начала февраля цена на сливки, продаваемые на бирже, снизилась более чем на 10 процентов.

"Ценообразование некоторых продуктов в стрессе, ощущается на определенных, особенно на биржевых товарах – на жирах, сливках, которые уже несколько недель стоят ниже, чем в начале февраля (...) Другие продукты, сыры, также имеют такую тенденцию, давление, ведь покупатели следят за ситуацией и не знают, что может случиться на рынке", – сказал BNS Г. Берташюс.

Он подчеркивает, что компания не ощущает паники, продажи пока идут в обычном режиме. Vilkyskiu pienine экспортирует свою продукцию более чем в 50 стран мира, основная их часть продается в Европе.

Между тем, глава группы мясоперерабатывающих предприятий Biovela group Аудрюс Кантаускас сказал, что следит за ситуацией, но пока особых изменений нет. Основную часть продукции компания продает в Балтийских странах.

"Мы экспортируем и в Италию, но дополнительных ограничений нет", – сказал BNS А. Кантаускас.