Однако он признает, что решение об уходе с должности обусловлено и ажиотажем по поводу отбора членов наблюдательного совета, а также связанным с этим расследованием Службы спецрасследований (ССР). - В своем письме коллегам вы утверждали, что готовились к этому шагу и хорошо его обдумали. Как долго зрело это решение или оно было принято спонтанно? - Срок моих полномочий как председателя правления истек в конце июля и перед его истечением я думал, что лучше сделать. Затянулись эти процедуры (отбора членов наблюдательного совета и правления Lietuvos energija - BNS) и не был ровным отбор (членов) наблюдательного совета, что способствовало появлению большого количества всевозможных интерпретаций, в том чисое и в мой адрес, что я пытаюсь сохранить пост, стараюсь оказывать влияние. Видимо, самое умное в этой ситуации - положить конец всем этим спекуляциям и уйти. Сегодня мы говорим об окончании проекта Lietuvos energija. - Вы считаете, что он уже закончился, не осталось невыполненной работы? - Я считаю, что мой проект в Lietuvos energija закончился, я очень доволен результатом. Конечно, он будет продолжаться как проект предприятия, и это предприятие готово к будущему, оно должно оставаться сильным и новое правление должно быть соответствующим. - Если говорить о вашем будущем, какое оно, чем бы вы хотели заниматься? - Мне бы хотелось заниматься чем-то, что приятно сердцу и чему я охотно отдал бы свою энергию. Есть мысли, но я не могу их озвучить, не хочу спекулировать. Думаю, пройдет время и мы узнаем. - Спасибо за беседу.

