По данным Бизнес-центра сельскохозяйственной информации и села, в анализируемый период оптовая цена на сливочное масло без НДС была 5,84 евро за кг, или на 2,83% меньше, чем в минувшем квартале.
Снижение цены - результат того, что накопилось много запасов и снизилась цена на мировом рынке.
Между тем средняя цена на сливочное масло в магазинах в третьем квартале этого года, по сравнению со вторым, увеличилась на 0,47% (до 10,69 евро за кг). Реальная цена ниже, поскольку эксперты не фиксировали скидки во время акций.
По словам экспертов центра, обычно цены на сливочное масло в Литве отражают европейские и мировые тенденции, однако в последнее время тенденция изменилась.
"В Европе и в мире цена на сливочное масло снижается, а в Литве остается достаточно высокой. Это особенно заметно на розничном рынке, где цены выше, чем в прошлом году, когда рост цен был обусловлен высоким спросом и ростом мировых цен", - сказано в сообщении.
Например, в Польше и в Германии цены на сливочное масло снижаются уже четвертый квартал подряд.
По словам экспертов, в ближайшее время цены на молочные изделия в Литве из-за ситуации на мировом рынке должны оставаться стабильными с небольшой тенденцией снижения.
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