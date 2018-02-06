Накануне промышленный индекс Dow Jones в ходе торгов Нью-йоркской фондовой биржи опустился на 1175 пунктов, что стало рекордным падением за день в истории. В процентном отношении Dow Jones опустился на 4,6%, продолжая снижение, начавшееся в прошлую пятницу. Последний раз подобное снижение было зафиксировано в августе 2011 года. Индекс S&P 500 упал более чем на 4% в рамках торговой сессии, a Nasdaq - на 3,8%.
Японский индекс Nikkei, отражающий стоимость 225 крупнейших компаний страны, на торгах во вторник падал максимально за 18 лет, теряя на минимуме 6,4%. В Гонконге акции упали на 4,84% по индексу Hang Seng. Китайский Shanghai Composite потерял 3,35%. Торги в Европе стартовали с падения панъевропейского индекса EuroStoxx600 на 2,8%, ставшего максимальным с июня 2016 года.
Российский рынок акций открылся падением на 2% по индексу Московской биржи и 2,8% по индексу РТС, но к 12.07 по московскому времени сократил потери до 1,26% и 1,78% соответственно.
Цены на нефть обновили минимумы с начала года: сорт Brent дешевел до 66,82 доллара за баррель, теряя 1,1% за день и 7,9% по сравнению с пиком двухнедельной давности.
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