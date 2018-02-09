"В настоящее время в мире продают больше 3 млрд. шин в год, если бы все их выбросили в леса, то увеличилось бы количество комаров, грызунов, которые прекрасно размножаются в старых покрышках. При сжигании покрышек в воздух попадает много канцерогенных соединений, которые вызывают рак. Кроме того, в резине, из которой изготавливают шины, содержится почти 2% цинка, который также попадает в воздух", – рассказал доктор наук Сваюс Асадаускас.

Общими усилиями Центра физических наук и технологии и бизнес-партнеров была создана совершенно новая прогрессивная технология, состоящая из двух этапов.

Сначала, резину измельчают при помощи агрессивного газа, потом проходит девулканизация – во время этого процесса, по словам Асадаускаса, ученые отчасти восстанавливают резину до состояния каучука. Новый способ позволяет перерабатывать резину так, чтобы из нее можно было сделать новые шины.

В 2014 году на ярмарке TireExpo в Кёльне (Германия) Асадаускас с коллегами из Литвы вышли в финальную четверку в категории наилучших природоохранных технологий.

Асадаускас заверил, что вместе с коллегами запатентовал новую технологию и столкнулся с большим интересом со стороны зарубежных компаний:

"Мне довелось бывать на ярмарках и конференциях и у крупных производителей шин, когда они сами нас приглашали и просили рассказать о возможностях нашей технологии. Сфера производства резины очень инертна, поэтому пока новая технология не так быстро прокладывает себе путь, как хотелось бы.

Еще нужно провести много научных исследований, чтобы ответить на множество вопросов, например, что будет, если вместо каучука использовать полученную в результате переработки каучукообразную массу (ее назвали RRP). С компанией Gumos Technologijos мы уже провели больше 7000 опытов, чтобы оценить разные виды резины и получить наиболее мелкий вариант RRP".

Ученый рассказал, что сейчас больше всего работают с предпринимателями из Литвы, Латвии и Израиля: "Мы получили запросы из разных стран. До 2015 г. ориентировались в основном на использование RRP для производства резины для машин, поэтому сотрудничали с Bridgestone, Goodyear, Michelin и др. зарубежными корпорациями.

Из-за снижения цен на каучук и небольшого бюджета на исследования мы перешли на более мелкое применение RRP, например, для совершенствования изоляционных пластин, поэтому сейчас в основном ориентируемся на литовскую строительную промышленность".