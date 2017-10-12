Напомним, что в конце сентября литовские журналисты выяснили, что литовские эксперты консультируют белорусов по вопросу АЭС. Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас тогда сказал, что удивлён такой деятельностью учёных.

"Для меня это новость. Литва считает эту АЭС не согласуемой с интересами национальной безопасности, поэтому на всех уровнях мы должны добиваться того, чтобы она не функционировала", - сказал глава комитета BNS.

Бывший глава Института энергетики Юргис Вилемас тогда же отметил, что озабоченная безопасностью станции литовская сторона как раз и должна вносить больший вклад в белорусский проект.

"В наших интересах как можно более безопасная станция. Мы можем не закупать электроэнергию с неё, да и не будем, потому что есть более дешёвые альтернативы, однако я считаю, это хорошо, что литовские специалисты консультируют белорусов по вопросам безопасности. Ведь это заботит и нас", - сказал он 15 min.lt в конце сентября.

МИД Литвы в конце сентября заявил, что Институт энергетики Литвы (ИЭЛ) должен пересмотреть позицию по поводу участия в совместном проекте ЕС и Беларуси по технической помощи в сфере ядерной безопасности.

Cегодня же начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончик напомнил, что данный проект Беларусь реализует совместно с ЕС и раскритиковал реакцию Литвы:

"Вместо того чтобы вместе с Минском и Брюсселем почувствовать себя спокойней и уверенней, в Вильнюсе удивились, что такой проект есть. Еще удивились, что в проекте принимают участие литовские эксперты-ядерщики. И на самом высоком уровне начали заявлять, что участвовать в таком сотрудничестве не будут или будут, но, цитирую по памяти "надежный источник информации из тыла", заявляют, что хотели бы участвовать, но, мол, Беларусь обратилась в Европейскую комиссию с просьбой исключить литовцев из проекта. Прямо и официально скажу: мы не обращались в Еврокомиссию и не просили исключить или включить каких-то экспертов — их состав формируется Евросоюзом".

В конце сентября министр науки и просвещения Юргита Петраускене заявила, что ученые Института энергетики Литвы, учредителем которого является министерство, не должны участвовать в финансируемом Еврокомиссией международном проекте, направленном на обеспечение безопасности строящейся Белорусской АЭС.

"С учетом политического контекста ученые ИЭЛ не должны участвовать в проекте БелАЭС", - заявила он тогда BNS.

Представитель МИД РБ в свою очередь сегодня утверждал, что все эксперты работают по международным стандартам и связаны политикой конфиденциальности.

"Те, кто хочет сделать из ученых то ли штирлицев, то ли джеймсов бондов, должны помнить о том, что эксперты подписывают стандарты, принятые в ЕС, МАГАТЭ, других международных организациях, и обязательства по конфиденциальности. То есть литовские власти намерены заставить их нарушать эти обязательства. Считаю, что надо уважать правила международных организаций, членами которых мы не являемся", — сказал Д.Мирончик.

Он также заявил, что сотрудничество Беларуси и ЕС в области строительства БелАЭС, — это подтверждение того, что Беларусь намерена реализовать безопасный проект АЭС, отвечающий самым современным стандартам.

Советник министра по высшему образованию Эугениюс Буткус ранее утверждал, что участие Литвы в проекте важно в связи с актуальностью вопроса безопасности строящейся АЭС, в то время как Беларусь придерживается российских стандартов. По его словам, ученые выйдут из проекта, если так решит ЕК. Он также подтвердил, что Беларусь обратилась к ЕК с тем, чтобы Литва в силу жесткой позиции по АЭС была исключена из проекта.

Представитель министра энергетики Аурелия Верницкайте сказала, что никакие литовские организации не должны участвовать ни в каких проектах, связанных с БелАЭС, потому что Литва признала эту станцию угрозой национальной безопасности и белорусская сторона может воспользоваться этим для пропаганды.

Глава ИЭЛ Сигитас Римкявичюс отметил, что целью проекта является внедрение в Беларуси западных стандартов ядерной безопасности и, на его взгляд, это приносит пользу. МИД Литвы, в свою очередь, заявил, что институт должен пересмотреть свою позицию по поводу участия в проекте.

Напомним, что Сейм Литвы признал строящуюся в 50 км от Вильнюса АЭС небезопасной и представляющей угрозу национальной безопасности страны.

"Позиция Литвы вполне четкая. Строительство АЭС должно быть незамедлительно прекращено", — утверждал в связи со сложившейся ситуацией сотрудник МИД Литвы Дарюс Дягутис.