"Прежде всего, мы предлагаем каждому мелкому свиноводу, который сейчас выращивает свиней в районах, где появилась АЧС, рассмотреть экономически выгодное предложение государства и начать выращивать других животных", - заявил в четверг на пресс-конференции Г. Сурплис.
По его словам, фермеры, отказавшиеся от этого предложения, смогут получить 1,5 тыс. евро для укрепления мер биологической защиты на своих фермах.
Он подчеркнул, что отказ от свиноводства может снизить распространение АЧС в стране.
По словам министра, финансовой помощью в 14-ти затронутых АЧС районах Литвы смогут воспользоваться около 6 тыс. фермеров, у которых 18 тыс. свиней.
На этой неделе на свиноферме компании Idavang в Акменском районе была выявлена вспышка АЧС. Все 19,5 тыс. свиней будут уничтожены.
По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы, в этом году АЧС была зафиксирован в небольших хозяйствах почти 40 раз, в связи с этим было уничтожено 2,3 тыс. свиней.
АЧС в Литве начала распространяться в конце 2013 года, когда зараженные дикие кабаны мигрировали из Республики Беларусь. В 2014 году болезнь распространилась не только в Литве, но и в Латвии, Эстонии и Польше.
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