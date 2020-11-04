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Урожай зерна в этом году будет рекордной большой, сообщает Министерство сельского хозяйства. В этом году урожай рапса должен быть на 34% больше, чем в прошлом году, урожай зерновых - почти на 16% больше.
Минсельхоз: урожай зерна в этом году рекордно большой, но цены растут
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам заведующего Отделом программного, проектного управления и анализа Минсельхоза Эвалдаса Пранцкявичюса, рост совокупной сельхозпродукции в этом году составит 3,2%, а это во многом будет обусловлено урожаем зерновых.

По данным Центра сельскохозяйственной информации и сельского бизнеса, средние закупочные цены на зерно и рапс в сентябре повышались. Как говорит Э. Пранцкявичюс, это показывает, что литовский рынок зерна является частью мирового рынка - цены коррелируют с мировыми, независимо от соотношения предложения и спроса на внутреннем рынке.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует в этом году в мире урожай зерновых 2,8 млрд тонн - на 2,2% выше, чем в прошлом году. Между тем в странах Евросоюза он должен составить 282 млн тонн - на 13,3% меньше.

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