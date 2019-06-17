Как сообщается, договор с правительством США обновлен в начале июня.

Тактических средств радиосвязи для Сухопутных сил Литвы будет куплено более чем на 3 млн долларов (более 2,6 млн евро). Эти средства выделены из Программы поддержки США европейской безопасности.

"Это современное оборудование связи не только улучшит взаимодействие ВС Литвы с союзниками по НАТО, особенно с США, но и сделает более стабильной связь между подразделениями самих ВС Литвы", – сказал для пресс-релиза вице-министр обороны Гедримас Яглинскас.

Оборудованием радиосвязи будут оснащены маневренные единицы Сухопутных сил, Силы быстрого реагирования, единицы, несущие дежурство в составе Операционных сил задач мирного времени.

"Это приобретение – еще один прекрасный пример готовности Литвы укреплять свои военные мощности", – сказал замдиректора Департамента сотрудничества в оборонной области посольства США, майор Шон Руфоло.

Сейчас Литва согласует и покупку 200 бронированных внедорожников JLTV у США. В начале этого года Литва и США подписали план сотрудничества, призванный обеспечить преемственность деятельности и надлежащее финансирование долгосрочных проектов.