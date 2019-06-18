Пока вопрос бюджета не внесен в официальную повестку заседания правительства, но министерства уже начинают выдвигать свои предложения.

"Министерства начали предоставлять правительственной канцелярии свои предложения по бюджету следующего года. Их оценит правительственная канцелярия и министерство финансов", – сказал BNS во вторник советник премьера Скирмантас Малинаускас.

Обычно сейм утверждает бюджет в декабре.

В этом году процесс согласования бюджета может затормозиться проходящими переговорами о правящей коалиции между "аграриями", "социал-трудовиками", партией "Порядок и справедливость" и Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей.

После инаугурации избранного президентом Гитанаса Науседы правительство должно будет вернуть полномочия, может измениться его состав.

Министерство финансов прогнозирует, что экономика страны в этом году вырастет приблизительно на два с половиной процента.

Еврокомиссия в этом году похвалила литовское правительство за то, что оно сохраняет профицит госсектора, обратила внимание на то, что в связи с сокращением налогообложения трудовых доходов в течение нескольких ближайших лет профицит должен сократиться.

В данный момент основное внимание уделяется дискуссиям по сокращению экономического неравенства, которое сохраняется на самом высоком уровне в Евросоюзе.