В связи с возвращением из отпуска премьер-министра Саулюса Сквернялиса министры начинают переговоры по государственному бюджету Литвы на следующий год, однако прогресс в этом вопросе может тормозить неясность по поводу правящей коалиции.
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Пока вопрос бюджета не внесен в официальную повестку заседания правительства, но министерства уже начинают выдвигать свои предложения.

"Министерства начали предоставлять правительственной канцелярии свои предложения по бюджету следующего года. Их оценит правительственная канцелярия и министерство финансов", – сказал BNS во вторник советник премьера Скирмантас Малинаускас.

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Обычно сейм утверждает бюджет в декабре.

В этом году процесс согласования бюджета может затормозиться проходящими переговорами о правящей коалиции между "аграриями", "социал-трудовиками", партией "Порядок и справедливость" и Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей.

После инаугурации избранного президентом Гитанаса Науседы правительство должно будет вернуть полномочия, может измениться его состав.

Министерство финансов прогнозирует, что экономика страны в этом году вырастет приблизительно на два с половиной процента.

Еврокомиссия в этом году похвалила литовское правительство за то, что оно сохраняет профицит госсектора, обратила внимание на то, что в связи с сокращением налогообложения трудовых доходов в течение нескольких ближайших лет профицит должен сократиться.

В данный момент основное внимание уделяется дискуссиям по сокращению экономического неравенства, которое сохраняется на самом высоком уровне в Евросоюзе.

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