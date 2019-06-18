Пока вопрос бюджета не внесен в официальную повестку заседания правительства, но министерства уже начинают выдвигать свои предложения.
"Министерства начали предоставлять правительственной канцелярии свои предложения по бюджету следующего года. Их оценит правительственная канцелярия и министерство финансов", – сказал BNS во вторник советник премьера Скирмантас Малинаускас.
Обычно сейм утверждает бюджет в декабре.
В этом году процесс согласования бюджета может затормозиться проходящими переговорами о правящей коалиции между "аграриями", "социал-трудовиками", партией "Порядок и справедливость" и Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей.
После инаугурации избранного президентом Гитанаса Науседы правительство должно будет вернуть полномочия, может измениться его состав.
Министерство финансов прогнозирует, что экономика страны в этом году вырастет приблизительно на два с половиной процента.
Еврокомиссия в этом году похвалила литовское правительство за то, что оно сохраняет профицит госсектора, обратила внимание на то, что в связи с сокращением налогообложения трудовых доходов в течение нескольких ближайших лет профицит должен сократиться.
В данный момент основное внимание уделяется дискуссиям по сокращению экономического неравенства, которое сохраняется на самом высоком уровне в Евросоюзе.
Каунасская гидроэлектростанция весной выработала на треть электроэнергии меньше
Засуха в Литве негативно сказалась и на контролируемой...
Зарубежным стартаперам упростили выдачу литовских виз
Литва с 1 июля упрощает выдачу виз предпринимателям,...
Elektrum Lietuva: цена на электроэнергию в Литве снизилась на 1%
На минувшей неделе цена на электричество в Литве...
TOP новостей
Науседа: правящие оказывают давление на главу парламента (57)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит,...
Борьба за один из высших постов в ЕС: будущее Грибаускайте определят пять неизвестных (11)
Даля Грибаускайте никогда не принадлежала ни к одной...
Зарубежным стартаперам упростили выдачу литовских виз
Литва с 1 июля упрощает выдачу виз предпринимателям,...
Kaк "не сдаться без боя" или осторожные амбиции Святослава Вакарчука: 15% в парламенте без старых политиков Специально для DELFI (136)
Когда победа Владимира Зеленского на президентских...