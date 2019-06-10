Министры Литвы, Латвии и Польши осмотрят железнодорожную ветку в Реньге

Они вместе с представителями Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) и компании Orlen Lietuva осмотрят участок, на котором на прошлой неделе начались восстановительные работы, после чего обсудят важные для стран вопросы на трехсторонней встрече, сообщило Министерство транспорта.
Министры Рокас Масюлис, Талис Линкайтс и Анджей Адамчик планируют обсудить результаты выборов Европарламента (ЕП), новую повестку дня Евросоюза, включая вопрос Пакета мобильности, а также реализацию совместных проектов Rail Baltica и Via Baltica.
Визит польского министра инфраструктуры в Литву продолжится и во вторник, он вместе с Р. Масюлисом посетят Клайпедский порт и участок Каунасского железнодорожного узла Каунас - Палямонас, где началось строительство логистического комплекса с европейской ж/д линией Rail Baltica.
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