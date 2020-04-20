"Если исходить из предположения о том, что распространение вируса будет взято под контроль в первом полугодии, после чего экономическая активность начнет постепенно оживать, мы полагаем, что экономика может сократиться на 7,3% и более, по нынешним прогнозам, конечно, они могут меняться. Если к лету не будет остановлено распространение коронавируса, то внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы может упасть более значительно, и мы будем исчислять сокращение двузначными цифрами", – заявил в понедельник на пресс-конференции в правительстве В. Шапока.

По новейшим прогнозам, рост экономики страны в следующем году составит 6,6%.

В начале марта Минфин прогнозировал, что если распространение коронавируса будет взято под контроль в первом полугодии этого года, то ВВП Литвы сократится до 2,8%, а в следующем году рост составит 5,4%.

Ожидается, что в этом году расходы на потребление домашних хозяйств сократятся на 3,7%, расходы госсектора вырастут на 1,3%, а инвестиции снизятся на 5,1%. В 2021 году эти показатели должны соответственно вырасти на 3,1%, на 0,5% и на 4,1%.

Экспорт Литвы в этом году должны сократиться на 15%, импорт - на 10,3%, а в следующем году эти показатели должны вырасти соответственно на 13,7% и на 9%.

Среднегодовая инфляция в Литве в этом году должна составить 1%, а в 2021 году - 2%.