В связи с ростом оптовой цены на электроэнергию и прогнозами некоторых аналитиков о росте цены на нее и для бытовых потребителей, министр энергетики Литвы заявил, что время низких цен в энергетике закончилось.
Žygimantas Vaičiūnas
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Следует признать, что период низких цен в энергетике вообще закончился, и он практически закончился уже в прошлом году, резервы для сохранения цены на том уровне, который имеется, крайне ограничены", - сказал BNS Жигимантас Вайчюнас.

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Однако, по его словам, вместе с Комиссией по контролю над энергетикой и ценами, компаниями Litgrid и ESO ведет поиск резервов для того, чтобы рост цен был как можно меньшим.

"Я не могу обещать, что цены будут снижаться, как в прошлом году. Но мы будем стремиться к тому, чтобы рост был максимально низким", - сказал министр.

Он признал, что значительное повышение цены на электроэнергию уже сейчас ощущает промышленность, которая закупает электроэнергию напрямую у поставщиков.

Старший экономист банка SEB Тадас Повилаускас прогнозирует, что электроэнергия, которая в последние годы дешевела для потребителей, в следующем году неизбежно вырастет в цене на несколько процентов. По его словам, люди эти новости встретят негативно.

С января этого года цена на электроэнергию для бытовых потребителей снизилась в среднем на 1,2% - стандартный тариф единой часовой зоны сейчас составляет 11,3 цента за киловатт-час.

В 2017 году электроэнергия подешевела на 5%.

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