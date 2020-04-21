"С 16 марта, когда был объявлен карантин, уровень безработицы вырос с 9,3% до 11,1% - то есть (безработными - ред.) зарегистрировалось около 30 тыс. человек дополнительно", - сказал министр, рассказывая в сейме во вторник о ситуации с влиянием кризиса на рынок труда.

По словам Л. Кукурайтиса, сейчас в Литве ищут работу 265 тыс. человек - такое число людей пользуется средствами Службы занятости, ими начинает пользоваться всё больше самозанятых жителей.