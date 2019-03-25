"Сегодня я подписал распоряжение об освобождении А. Вайткуса от должности. Сегодня А. Вайткус сообщил, что отзывает свой самоотвод от принятия решения по определенным компаниям в порту (...). Это вынуждает действовать незамедлительно. Также сегодня я получил и мнение правления. И правление сомневается, что господин А. Вайткус может полноценно выполнять свои обязанности", - сказал Р. Масюлис на пресс-конференции в понедельник.

"С учетом этих обстоятельств господин А. Вайткус отзывается с должности генерального директора", - сказал министр.

По его словам, дирекция порта - стратегическое государственное предприятие, в ее отношении действуют самые высокие стандарты прозрачности.

"Я считают, что решение политизированное, и больше мне сказать нечего", - сказал А. Вайткус BNS.

По его словам, мотивы увольнения правление ему не изложило, кроме того, его попросили покинуть его заседание.

"У меня не было права ни объясниться, ни аргументировать, ни выслушать вопросы, которые возникают. У меня сложилось впечатление, что это было заранее решено, и мои объяснения уже не были нужны, как и показывает практика", - сказал А. Вайткус.

А. Вайткус также сказал, что пока не знает, обжаловать ли свое увольнение в суде.

Понедельник - последний день работы А. Вайткуса, его временно будет замещать директор по инфраструктуре КГМП Видмантас Паукште.

Р. Масюлис не исключает возможности, что решение об увольнении А. Вайткуса может стоить ему самому поста министра транспорта.

"Я бы не стал исключать ситуацию, что это решение может стоить поста и мне", - сказал Р. Масюлис.