Министр: увеличение прямых выплат фермерам вполне реально

"Постепенно повышать размер прямых выплат предложено и в проекте Единой сельскохозяйственной политики ЕС после 2020 года. Думаю, вполне реально ожидать, что прямые выплаты будут повышаться. Когда точно будет достигнут уровень 90% среднего показателя по ЕС, пока сказать трудно, потому что все еще решается, как точно бюджет ЕС будет меняться после выхода Соединенного Королевства из ЕС", - сказал в интервью газете Lietuvos zinios Гедрюс Сурплис.
По его словам, не следует забывать, что литовские фермеры могут воспользоваться и программами развития села - фермерам стран-старожилов ЕС такой финансовой помощи выделяется очень мало.
Г. Сурплис на этой неделе участвовал в неформальной встрече министров сельского и рыбного хозяйства стран ЕС в Вене, где обсуждалось финансирование сельского хозяйства в ЕС после выхода Великобритании из Сообщества.
Литва вместе с правительствами других стран-членов ЕС добивается повышения финансирования своего сельского хозяйства на период 2021-2027 годов по сравнению с тем, что предложил Брюссель.
Г. Сурплис говорил BNS, что, в соответствии с нынешним предложением Еврокомиссии (ЕК), в 2027 году выплаты литовским фермерам составят 80% среднего показателя по ЕС.
Литовские фермеры сразу же после вступления стали пользоваться прямыми выплатами и средствами на развитие села в соответствии с Единой сельхозполитикой Сообщества. Фермеры страны утверждают, что из-за более низких прямых выплат они проигрывают в конкурентной борьбе фермерам Западной Европы.
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