У Литвы есть план того, что делать, на случай, если страна будет отключена от российского электроэнергетического кольца БРЭЛЛ раньше, чем синхронизирует свои ЛЭП с континентальной Европой, заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. Однако, он не комментирует этот план и упоминает о необходимости увеличения местного производства электроэнергии.
© DELFI / Vilma Deveikytė

"Если говорить о том, что случиться, если российско-белорусская система будет готова раньше, чем мы будем готовы к отключению, то план у нас есть, он успешно реализуется вместе с Litgrid, но я бы не хотел представлять его детально", - сказал Ж. Вайчюнас во время "правительственного" часа в сейме.

Представитель правящих социал-трудовиков, бывший премьер Альгирдас Буткявичюс спросил министра: "Если Россия раньше отключится от Литвы и синхронизируется без Балтийских стран, какой план у нас есть на этот случай?".

Руководитель оператора системы электропередачи Litgrid Дайвис Вирбицкас в начале мая заявлял, что до начала синхронизации у Литвы остается не так уж много времени, чтобы увеличить местное производство электроэнергии. Он отметил, что в Литве уже решается вопрос обеспечения производственных мощностей, это обсуждается и с соседними странами.

Проект синхронизации должен быть завершен в 2025 году. Страны Балтии хотят выйти из так называемого кольца БРЭЛЛ, объединяющего Россию, Беларусь и три страны Балтии, потому что сейчас их системы остаются зависимыми от центральной диспетчерской в Москве и от российской электросети.

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