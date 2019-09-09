Министр транспорта: Вайткус не вернется в Клайпедский порт

"Я принял решение, считаю, что на сегодняшний день такой возможности нет (для А. Вайткуса вернуться в порт – BNS)", – сказал Я. Наркевич на пресс-конференции в понедельник.
По словам министра, с А. Вайткусом обсуждалась возможность достижения мировой.
"Это с ним обсуждалось, но решение открыто", – сказал Я. Наркевич.
А. Вайткус уволен в конце марта, когда бывший министр транспорта Рокас Масюлис засомневался, что глава порта может оставаться беспристрастным в отношении предприятий, поддержавших его на выборах в советы самоуправлений и мэра Клайпеды. Жалобу А. Вайткуса Вильнюсский участковый суд в июне отклонил, однако он обжаловал это решение в суде второй инстанции.
А. Вайткус просил суд признать его увольнение незаконным, вернуть его на работу, выплатить компенсацию за вынужденные прогулы с 25 марта до дня вступления в законную силу решения суда.
Министерство транспорта утверждает, что сейчас собираются объявить конкурс на замещение должности главы Клайпедского порта.
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