По словам Жигимантаса Вайчюнаса, к этому времени должно быть завершено исследование, в котором будет дана оценка и конкретным техническим решениям.

Как сказал министр, двигаться в этом направлении было договорено в середине сентября в Таллине, когда страны Балтии и Польша решили подготовить еще одно исследование на предмет того, как Литве, Латвии и Эстонии было бы лучше всего отключиться от российского энергокольца БРЭЛЛ.

"Динамическая оценка - это тот шаг, который необходим перед официальным обращением в ENTSO-E (Европейское сообщество операторов магистральных сетей в области электроэнергетики -ред.) на предмет выдачи условий присоединения. Этот процесс идет и идет на техническом уровне. Мы полагаем, что после окончания этой оценки в марте следующего года мы сможем достичь политического решения, которое планировали и раньше - между тремя Балтийскими странами, Польшей и Еврокомиссией (ЕК), и которое будет означать, что мы приняли решение не только о направлении синхронизации с сетями континентальной Европы, но и о конкретных технических решениях", - сказал Ж. Вайчаюнас BNS.

По словам Ж. Вайчюнаса, до этого времени странам не удавалось договориться о сценариях синхронизации. Теперь договорено, что будут оцениваться три сценария - одна или две смычки Litpo Link и нынешняя смычка вместе с морским кабелем постоянного тока (DC) между Польшей и Литвой.

Зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, ответственный за энергетику, в середине сентября в Таллине сказал, что соглашение между тремя странами Балтии ожидается до лета следующего года, чтобы успеть подготовиться к созыву фонда CEF 2019 года относительно финансовой помощи Евросоюза (ЕС), кроме того, в 2019 году истекает срок полномочий нынешнего состава ЕК.

Самые серьезные споры относительно пути синхронизации были между Эстонией и Литвой, потому что страны не могли договориться, сколько смычек должно быть проложено в Польшу. Литва уверяла, что будет достаточно одной смычки, которая действует уже сейчас, а Эстония утверждала, что необходима вторая смычка, чтобы обеспечить дополнительную безопасность.

Польша пока отказывается прокладывать вторую смычку, уверяя, что это технически сложно, а кроме того, из-за природоохранных требований трудно найти место для нее. Относительно этих соглашений страны Балтии не подписали меморандум о взаимопонимании на саммите ЕС в июне.

Предприятия трех стран Балтии и Польши 29 сентября договорились начать динамическое исследование - завершить его намечается весной 2018 года.

Балтийские страны договорились, что от кольца БРЭЛЛ нужно отключиться до 2025 года.