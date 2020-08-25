17 августа уровень безработицы в Литве составил 13,3 % - это самый высокий показатель в этом году.
"Сейчас принимают на работу больше людей, чем увольняют, это положительные тенденции. Кроме того, заработная плата продолжала расти, даже и во время карантина. (...) Положение на рынке труда достаточно хорошее, и гораздо лучше, чем в большинстве стран Европы, и гораздо лучше, чем во время кризиса десять лет тому назад", - заявил радиостанции LRT radijas Л. Кукурайтис.
По словам министра, показатели безработицы растут не за счет работающих, а за счет тех, кто работал самостоятельно и теперь регистрируется как безработный, или тех безработных, которые до сих не регистрировались в Службе занятости. Министр отметил, что количество безработных растет и из-за пособия по поиску работы, которое равно 200 евро.
Количество работающих, добавил министр, быстро возвращается на предкарантинный уровень.
По решению правительства с июня неработающим и неполучающим пособия по безработице лицам выплачиваются пособия по поиску работы в размере 200 евро.
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