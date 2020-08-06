"Если в текущем финансовом периоде выплаты составляли 150 тыс. евро, то в новом финансовом периоде они составят 100 тыс. евро. Если мы захотим повысить эту сумму, нужно будет менять законы, страна может повышать потолок, сколько хочет", - заявил министр в четверг на заседании парламентской фракции консерваторов.
В заключении Совета глав стран ЕС указано, что крупным получателям выплаты будут ограничены до 100 тыс. евро, однако страна может принять другое решение.
После принятия бюджета ЕС в июле на 2021-2027 годы президент Литвы Гитанас Науседа предложил ввести потолок для этих выплат - 60 тыс. евро, по словам его советников.
По мнению президента, выплаты земледельцам должны быть социально-справедливыми, возможность их получения должна быть не только у крупных, но и у мелких и средних предприятий.
В утверженном Советом глав стран ЕС бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы предусмотрено, что прямые выплаты земледельцам Литвы повысятся с 177 евро за гектар до 200 евро в 2022 году, а в 2027 году размер минимальной выплаты достигнет 215 евро. Выплаты земледельцам стран Балтии были повышены на последнем этапе переговоров.
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