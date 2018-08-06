"Мы обсудили возможности экспорта кошерной говядины в Израиль. Только кошерное мясо может отправляться в Израиль, таковы законы. Еще мы обсуждали экспорт яиц", - сказал в телефонном интервью BNS из Тель-Авива Г. Сурплис, встретившийся в воскресенье с министром сельского хозяйства Израиля Ури Ариэлем.

По его словам, пять литовских компаний уже сейчас могли бы экспортировать говядину в Израиль, однако для них это экономически не выгодно. Министр утверждает, что экспорт говядины в Израиль могло бы поощрить открытие совместных мясоперерабатывающих компаний обеих стран в Литве.

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"Израиль сейчас меняет свою политику импорта и хочет ввозить как можно меньше живых животных, что происходило до сих пор, и более продукции", - пояснил министр.

По его словам, литовские птицефабрики сейчас ищут новые рынки, поэтому Израиль может быть благоприятным местом для экспорта яиц - они не обязательно должны быть кошерными.

Принятые в 2014 году поправки к Закону о благополучии и защите животных с января 2015 года узаконили забой в соответствии с мусульманскими и иудейским обычаями.