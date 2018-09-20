"Одной из тем визита был процесс закрытия ИАЭС и планирующиеся конкурсы. Я заинтересован в том, чтобы в конкурсах участвовало как можно больше компаний, это позволит обеспечить максимально возможную эффективность процесса закрытия (...) Интерес общего характера (со стороны японских компаний – BNS) действительно есть", – сказал BNS в телефонном интервью из Хельсинки Вайчюнас.
Министр подчеркнул, что у японских компаний есть опыт в закрытии атомных станций.
"Пока в этом процессе, прежде всего, участвуют западно-европейские компании (Литва приглашает их участвовать в предстоящих конкурсах – BNS), но также успешно могли бы участвовать и японские компании (...). Их компетенция в этой сфере также может быть использована, еще с учетом и того, что они участвуют в процессах закрытия атомных станций в Японии", - добавил министр.
Этой осенью ИАЭС планирует объявить конкурс подрядчика на строительство могильника для отходов, в котором радиоактивные отходы будут храниться 300 лет.
После аварии на Фукусимской АЭС в 2011 году Япония приостановила работу всех атомных станций.
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