Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас пригласил японские корпорации Hitachi и Toshiba принять участие в закрытии Игналинской АЭС (ИАЭС). Министр во время визита в Японию, сказал, что хочет заинтересовать как можно большее количество компаний, чтобы повысить конкуренцию.
Žygimantas Vaičiūnas
© DELFI / Domantas Pipas

"Одной из тем визита был процесс закрытия ИАЭС и планирующиеся конкурсы. Я заинтересован в том, чтобы в конкурсах участвовало как можно больше компаний, это позволит обеспечить максимально возможную эффективность процесса закрытия (...) Интерес общего характера (со стороны японских компаний – BNS) действительно есть", – сказал BNS в телефонном интервью из Хельсинки Вайчюнас.

Министр подчеркнул, что у японских компаний есть опыт в закрытии атомных станций.

"Пока в этом процессе, прежде всего, участвуют западно-европейские компании (Литва приглашает их участвовать в предстоящих конкурсах – BNS), но также успешно могли бы участвовать и японские компании (...). Их компетенция в этой сфере также может быть использована, еще с учетом и того, что они участвуют в процессах закрытия атомных станций в Японии", - добавил министр.

Этой осенью ИАЭС планирует объявить конкурс подрядчика на строительство могильника для отходов, в котором радиоактивные отходы будут храниться 300 лет.

После аварии на Фукусимской АЭС в 2011 году Япония приостановила работу всех атомных станций.

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