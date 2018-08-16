То, что цены на товары в Литве и других странах Евросоюза отличаются из-за размера рынка - старая "песенка" торговцев, обоснованность которой опровергает исследование рынка. Об этом в интервью на Žinių radijаs сказал министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.
Elvinas Jankevičius
© DELFI / Mantas Jokubauskas

Государственная комиссия по защите прав потребителей (ГКПП) на этой неделе сообщила, что проведено расследование, в ходе которого сравнивали цены на товары тех же торговых сетей в Литве и других странах ЕС. По данным исследования, некоторые те же товары в Литве дороже, чем в других странах ЕС.

"Нельзя утверждать, что все товары стоят дороже, но большая часть их на самом деле дороже. В пятницу мы представим результаты исследования, будут указаны те или иные причины, меры, торговые сети. Ситуация на самом деле странная. Мы хотим защитить наших потребителей. Мы считаем, что у наших потребителей должна быть возможность приобрести товары по похожим ценам, как и у потребителей других стран ЕС. Исследование посвящено именно этому", - сказал Янкявичюс в эфире Žinių radijаs.

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По словам министра, некоторые аргументы предпринимателей удивляют, один из них - в Литве нет швейной промышленности.

"У нас есть прекрасные примеры швейной промышленности. Есть и небольшие. Нельзя махнуть рукой и сказать, что ничего нет. С другой стороны, если говорить о размерах рынка - это старая "песенка", которую торговцы постоянно повторяют. Но у нас есть пример - некоторые товары в Латвии дешевле, чем в Литве, а рынок там еще меньше. Когда представим все, увидим, что это нелогично", - сказал министр.

Напомним, что 17 августа Минюст и ГКПП представят исследование, посвященное сравнению цен на одежду, обувь и бытовую технику в Литве и других странах ЕС.

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