Министр: переговоры с ЕС от перевода Минсельхоза Литвы в Каунас не пострадают

Переговоры с Европейским союзом (ЕС) по оказанию поддержки от перевода Министерства сельского хозяйства в Каунас не пострадают, считает министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс ​​Сурплис.
Giedrius Surplys
© DELFI / Kiril Čachovskij

Фермеры опасаются, что уход нынешних специалистов из Министерства сельского хозяйства может осложнить переговоры о дальнейшей поддержке ЕС, но министр отрицает такие опасения.

"Переговоры на высоком уровне о том, какую поддержку мы получим, точно ведут не специалисты. Кроме того, сигналы точно такие, что мы получим ещё на несколько процентов больше, если понадобится, и это покроет стоимость переезда. Если мы договоримся о более высоких прямых выплатах, то будет ли министерство в Каунасе или Вильнюсе - не думаю, что это самая важная проблема для литовских фермеров", - сказал Г.Сурплис радиостанции LRT в среду.

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Министр также подчеркнул, что в связи с переводом министерства в Каунас процесс работы в нём не нарушится - напротив, в этом году в министерство пришло больше сотрудников, чем ушло.

Согласно плану, министерство должно быть переведено к концу марта 2020 года. Был объявлен конкурс на аренду помещения министерства в Каунасе, но победитель пока не определён.

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