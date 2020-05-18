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Пакет помощи в 45 млн евро, выделенный туристическому бизнесу Литвы, остановившемуся из-за пандемии коронавируса, станет дополнительным толчком для сектора, заявил вице-министр экономики и инноваций Элиюс Чивилис.
Министр: пакет помощи в 45 миллионов евро – дополнительный толчок для туризма Литвы
© DELFI / Karolina Pansevič

Правительство готовит конкретный пакет помощи туркомпаниям, и на этой неделе должно решить вопрос выделения денег конкретным компаниям. Вице-министр акцентирует, что пакет является очень специфическим.

Как утверждает ведомство, 30 млн евро будет направлено на кредиты, предоставляемые туристическим компаниям, 15 млн евро – на поощрение въездного и местного туризма, из которых 10 млн евро – на отпуск медработников в Литве. Первые поощрительные меры начнут действовать в июне.

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Дополнительный пакет помощи будет состоять из трех частей – обеспечения ликвидности, поощрения спроса и трансформации сектора. Компании смогут получить кредиты для возвращения средств за поездки, компенсации за доставку туристов в период карантина и лицензионные гарантии.

Между тем, Национальная ассоциация туристического бизнеса заявляет, что средства помощи неясны, кроме того, требуются более быстрые решения.

"Туристическому сектору следует выжить летом, рассчитаться с потребителями, которые не отправились в поездки и не планируют путешествовать, во-вторых, следует как-то выжить, а ваучеры для медиков предусмотрены только с сентября", – сказала BNS глава ассоциации Жидре Гевелене.

По ее словам, туристический сезон начинается только отчасти – не будет иностранцев, а литовцы, вероятно, отправятся отдыхать за границу только в количестве 50% от прошлогоднего потока, поэтому помощь государства этому сектору сейчас очень нужна.

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