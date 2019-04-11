Министр охраны окружающей среды: за отказ от старого автомобиля – тысяча евро

"Нужно помочь людям отказаться, и мы считаем, что эта мотивирующая сумма должна быть около тысячи евро, при отказе от старого автомобиля и приобретении нового", – сказал министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

В рассмотренных правительством в среду мерах по сокращению загрязняющих выбросов на такое финансовое поощрение предусмотрено выделить 30 млн. евро.

Жители, отказавшиеся от загрязняющих автомобилей, также смогут получить льготы на проезд в общественном транспорте.

Муниципалитетам, которые приобрели средства общественного транспорта, работающие на природном газе, водороде, также будет выделено по 30 млн. евро.

Муниципалитетам пяти крупнейших городов и курортов, внедрившим системы, ограничивающие движение транспортных средств, работающих на дизельном топливе, намечается выделить поощрение в размере 20 млн. евро.

Финансовую помощь также планируется предоставить жителям, которые заменят отапливаемые дровами печи на тепловые насосы или подключатся к системам центрального отопления.

Намечается повышение тарифа акциза на каменный уголь, кокс, бурый уголь, используемые в производстве тепловой электроэнергии.

Министр охраны окружающей среды отметил, что через год или два правительство Литвы сможет оценить, оправдали ли себя эти меры по сокращению загрязняющих выборов в атмосферу.