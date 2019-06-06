"Процесс будет долгим. Как показывают сигналы, которые посылают брюссельские клерки, в конце следующего года у нас будет соглашение о прямых выплатах", - сказал министр на заседании оппозиционной парламентской фракции Литовского либерального движения в четверг.
Страны Балтии на переговорах с ЕК будут требовать, чтобы прямые выплаты фермерам через семь лет составляли 100% среднего показателя Евросоюза (ЕС). Об этом на неформальной встрече в Вильнюсе в конце мая договорились министры сельского хозяйства Литвы, Латвии и Эстонии.
Сейчас средний показатель прямых выплат ЕС составляет 266 евро за гектар, а в Литве он в прошлом году был 166 евро.
В 2013 году на заседании Европейского совета было договорено, что в конце 2019 года литовские фермеры будут получать не менее 196 евро за гектар. В соответствии с нынешним предложением ЕК, в 2027 году выплаты литовским фермерам составят 80% среднего показателя ЕС.
Сбои в сотрудничестве банков с Revolut: сообщается о мнимых банковских переводах
6 июня после обеда банк Revolut в фейсбуке сообщил, что...
Министр: новое соглашение с ЕК о прямых выплатах будет в конце 2020 года
Соглашение о новых прямых выплатах с Еврокомиссией (ЕК)...
В планах власти – запрет на ввоз в Литву загрязняющих окружающую среду автомобилей
Еврокомиссия призвала Литву увеличить налоговые...
В Клайпеду придет новый груз сжиженного природного газа от "Новатэка" (6)
На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (Т...
Центры услуг в прошлом году создали в Литве 2000 новых рабочих мест
За год число центров услуг в Литве увеличилось с 70 до 78,...
TOP новостей
Кубилюс рассказал о дележе постов в ЕС: фамилия Грибаускайте – на столе переговоров (16)
Переговоры о распределении важных постов ведутся не...
Калькулятор: подсчитайте, на какую пенсию вы можете рассчитывать (2)
Осталось меньше месяца на принятие решения о...
В планах власти – запрет на ввоз в Литву загрязняющих окружающую среду автомобилей
Еврокомиссия призвала Литву увеличить налоговые...
Сейм Литвы признал геноцидом преступления советской власти против крымских татар (56)
Сейм Литвы в четверг признал геноцидом совершенные...
Против министра финансов Литвы – информационный выпад (1)
Мошенники, действующие в интернете, воспользовались...