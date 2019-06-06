Министр: новое соглашение с ЕК о прямых выплатах будет в конце 2020 года

Соглашение о новых прямых выплатах с Еврокомиссией (ЕК) будет достигнуто в конце 2020 года, прогнозирует министр сельского хозяйства Литвы. По словам Гедрюса Сурплиса, утверждать это позволяют приходящие из Брюсселя сигналы.
Giedrius Surplys
© DELFI / Domantas Pipas

"Процесс будет долгим. Как показывают сигналы, которые посылают брюссельские клерки, в конце следующего года у нас будет соглашение о прямых выплатах", - сказал министр на заседании оппозиционной парламентской фракции Литовского либерального движения в четверг.

Страны Балтии на переговорах с ЕК будут требовать, чтобы прямые выплаты фермерам через семь лет составляли 100% среднего показателя Евросоюза (ЕС). Об этом на неформальной встрече в Вильнюсе в конце мая договорились министры сельского хозяйства Литвы, Латвии и Эстонии.

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Сейчас средний показатель прямых выплат ЕС составляет 266 евро за гектар, а в Литве он в прошлом году был 166 евро.

В 2013 году на заседании Европейского совета было договорено, что в конце 2019 года литовские фермеры будут получать не менее 196 евро за гектар. В соответствии с нынешним предложением ЕК, в 2027 году выплаты литовским фермерам составят 80% среднего показателя ЕС.

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