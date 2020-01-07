Министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич выразил надежду на то, что нового главу Клайпедского морского порта удастся найти до марта.
Jaroslavas Narkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы планируем как можно скорее, постараемся, чтобы к марту директор был", – сказал министр журналистам во вторник.

В январе министерство приступило к первому этапу поиска кандидатов на пост главы Клайпедского порта, в ходе которого ведется отбор кандидатов вместе с агентством подбора персонала Amston.

Планируется, что приглашение кандидатов для участия в конкурсе продлится около месяца. После этого этапа министерство объявит сам конкурс. После объявления конкурса заявки от кандидатов на участие ожидаются в течение двух недель.

Статьи по теме:
Начался поиск главы Клайпедского морского порта  (1)
Советник президента призывает скорее назначить управляющего Клайпедским портом  (1)

У порта нет постоянного руководителя с марта прошлого года, когда был уволен Арвидас Вайткус. Бывший тогда министром транспорта Рокас Масюлис усомнился в том, что директор порта, баллотировавшийся вместе с "аграриями", останется не предвзятым в отношении компаний, которые спонсировали партию на муниципальных выборах и выборах мэра Клайпеды.

А. Вайткус заявлял, что был уволен по политическим мотивам и обжаловал решение в судах, однако его жалобы были отклонены.

Министр надеется до марта найти нового главу Клайпедского порта

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав...

Конкурс на реконструкцию Дворца спорта в Вильнюсе объявят в этом году (3)

Имущественный банк планирует в этом году объявить...

Пассажиропоток Каунасского аэропорта в 2019 году вырос на 15%

В прошлом году второй по величине аэропорт Литвы -...

Грузооборот Клайпедского порта сократился из-за уменьшения потока белорусских удобрений (18)

Незначительное сокращение грузооборота Клайпедского...

Litgrid: цена на электроэнергию в Литве за неделю снизилась на 24% (5)

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на...

TOP новостей

Šviesoforas

Министр и генкомиссар обещают вернуть таблички с зелеными стрелками с завтрашнего дня (32)

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич...

Президент поздравил православных и староверов Литвы с Рождеством Христовым (33)

Президент Гитанас Науседа поздравил с наступающим...

Žygimantas Mauricas

Экономист назвал места в столице, где образуются заторы: вопрос времени, когда они станут непроездными (29)

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что...

Vaikų darželis „Išminčiukai“ Vaikų darželis

Цены на частные детские сады в столице: тысячу иногда приходится заплатить до начала посещения (38)

От нескольких сот до больше тысячи евро приходится...

Дебошира из России в Литве обвиняют в покушении на убийство, порче имущества и грабеже (33)

В литовский суд передано дело гражданина Российской...