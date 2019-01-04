"Наша продовольственно-ветеринарная служба тоже может провести очень тщательную, очень серьёзную и ответственную проверку ввозимой из Польши свинины, учитывая, что наш экспорт в Польшу в десять раз ниже, чем импорт свинины в Литву. Может быть, таким образом нас услышат, если по другим дипломатическим каналам мы не сможем прийти к соглашению", - заявил глава Минсельхоза Гедрюс Сурплис в пятницу.
По его словам, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис на встрече в пятницу сказал, что направил министру сельского хозяйства Польши письмо, но если ситуация останется без изменений, пообещал поговорить с ним по телефону в понедельник.
В середине декабря Польша запретила ввоз свинины и свиней из большей части Литвы, которая входит во вторую зону африканской чумы свиней, т.е., оттуда, где имелись павшие от этой болезни кабаны. Эта зона включает в себя северо-восток, центр и часть территории южной Литвы.
Министр подтвердил, что Литва до сих пор не получила официальной информации от польских властей относительно такого решения. Соглашение с Польшей о том, что Литва может в течение 6 месяцев экспортировать свинину из районов второй зоны, было достигнуто в конце ноября, но не прошло и месяца, как Польша его нарушила.
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