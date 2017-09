Министр: Литва - против двойного налогообложения перевозчиков в ЕС

По его словам, перевозчкам либо должны платить минимальную зарплату, которая будет выше той, что в литве, либо они дополнительно будут платить за каботажные перевозки, когда перевозчики другой страны везут грузы не в своей стране. "Мы согласны со стандартном минимальной зарплаты в Евросоюзе. Однако мы не согласны с двойным налогообложением, поэтому либо мы остаемся на каботажных требованиях, либо на минимальной зарплате. Не могут быть оба требования, поскольку это исключает перевозчиков стран Восточной Европы", - сказал во вторник министр на встрече в Вильнюсе с членами Торговой палаты Германии и Балтийских стран. Он добавил, что следует соблюдать одно четкое правило, которое бы позволило всем компаниям ЕС конкурировать на равных условиях. Страны Западной Европы стремятся ужесточить требования для командируемых работников. Сейчас правила ЕС предусматривают, что им должна выплачиваться минимальная зарплата принимающей стороны, однако страны Западной Европы предлагают ужесточить правила, чтобы они получали равные зарплаты и работали в тех же условиях, что и местные.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.