По его словам, перевозчкам либо должны платить минимальную зарплату, которая будет выше той, что в литве, либо они дополнительно будут платить за каботажные перевозки, когда перевозчики другой страны везут грузы не в своей стране.
"Мы согласны со стандартном минимальной зарплаты в Евросоюзе. Однако мы не согласны с двойным налогообложением, поэтому либо мы остаемся на каботажных требованиях, либо на минимальной зарплате. Не могут быть оба требования, поскольку это исключает перевозчиков стран Восточной Европы", - сказал во вторник министр на встрече в Вильнюсе с членами Торговой палаты Германии и Балтийских стран.
Он добавил, что следует соблюдать одно четкое правило, которое бы позволило всем компаниям ЕС конкурировать на равных условиях.
Страны Западной Европы стремятся ужесточить требования для командируемых работников. Сейчас правила ЕС предусматривают, что им должна выплачиваться минимальная зарплата принимающей стороны, однако страны Западной Европы предлагают ужесточить правила, чтобы они получали равные зарплаты и работали в тех же условиях, что и местные.
Министр: Литва - против двойного налогообложения перевозчиков в ЕС
Литва не выступает против выплаты перевозчикам...
Более дешевым отопление будет только до января (9)
В первом чтении парламент Литвы решил, что льготный...
Некоторые второсортные продукты в Литве дороже, чем в Германии (95)
Часть продуктов, которые исследовала Государственная...
Агентство Versli Lietuva улучшает прогнозы экспорта Литвы (5)
Агентство по стимулированию экспорта Versli Lietuva...
Еврокомиссия проверит Ryanair на предмет нарушения прав пассажиров
В Брюсселе проверят, не нарушает ли Ryanair права...
TOP новостей
Более дешевым отопление будет только до января (9)
В первом чтении парламент Литвы решил, что льготный...
Некоторые второсортные продукты в Литве дороже, чем в Германии (95)
Часть продуктов, которые исследовала Государственная...
Список нежелательных водителей. Кто рискует в него попасть (2)
Если вы управляете автомобилем, но в последнее время...
Оказывается, можно и так: перекрыли всю улицу (2)
Жители садоводческого товарищества столкнулись с...
В следующем году на пляжах Литвы ожидаются новинки (13)
Поскольку в последнее время на Балтийском море...