Министр Латвии: Литовские железные дороги - хороший пример для латышей

"Изменения произвели на меня впечатление (...), они нашли отражение и в финансовом положении компании, имея в виду баланс прибылей и убытков. Lietuvos geležinkeliai - хороший пример для нас, латышей, на котором мы можем учиться. Пожалуй, есть сходства и различия, но в целом впечатление хорошее", - сказал Т.Линкайтис на пресс-конференции в среду в Вильнюсе во время посещения вместе с министром транспорта Литвы Рокасом Масюлисом АО Lietuvos geležinkeliai.
На встрече обсуждались возможный запуск поезда из Вильнюса в Ригу, вопросы грузопотоков, а также реструктуризация латвийских железных дорог.
Оценивая ситуацию на литовском рынке, который еще не открыт для частных перевозчиков, в том числе латышей, Т.Линкайтис от категоричных оценок воздержался - вопрос открытия рынка, по его словам, является прерогативой Литвы.
"Я не являюсь экспертом по железнодорожному рынку Литвы и считаю, что литовцы должны сами решать, как открыть железнодорожный рынок", - сказал Т.Линкайтис.
"В Латвии мы стремимся открыть рынок не только для грузовых, но и для пассажирских транспортных компаний. С 1 января рынок юридически открыт, но нам ещё многое предстоит сделать, чтобы иметь реальную конкуренцию", - сказал министр.
Между тем Р.Масюлис подчеркнул, что Литва придерживается всех правил ЕС, открывая железнодорожный рынок для своих конкурентов.
"Конечно, всегда есть чему поучиться у соседей, но в ЕС существует единое регулирование, которое применяется ко всем странам. Мы соблюдаем все положения законов, которые являются обязательными с точки зрения открытия рынка", - сказал Масюлис на пресс-конференции.
В свою очередь гендиректор Lietuvos geležinkeliai Мантас Бартушка подчеркнул, что рынок для конкурентов открыт, за исключением транзита в Калининградскую область.
Уже второй год никак не удаётся получить разрешение войти на литовский рынок железнодорожных грузоперевозок латвийской железнодорожной компании LGC Cargo, которая через крупнейшего акционера Латвии Baltic Transit Service (BTS) косвенно связана с бывшими латвийскими политиками и Российскими железными дорогами (РЖД). Принадлежащее предпринимателю Игорю Удовицкому предприятие Gargždų geležinkelis хочет перевезить грузы из Беларуси в Клайпедский порт, но пока тоже не может получить разрешение.
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