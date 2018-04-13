"Klaipedos nafta поручено представить наилучший в техническом и экономическом отношении вариант - рекомендации до июля. Мы говорим о безопасности поставок после 2024 года. Мы говорим, что долгосрочные поставки должны быть, поэтому остается вопрос варианта и модели, которая должна быть избрана", - сказал BNS Ж. Вайчюнас после заседания правительственной Комиссии по развитию экономической инфраструктуры.

По его словам, после получения рекомендаций Klaipedos nafta кабмин примет решение, как поступить.

Исследование международной консалтинговой компании Poyry Management Consulting показало, что максимальную выгоду Литва получит, если выкупит судно-хранилище СПГ. Выгода будет чуть меньше, если Литва продлит договор аренды еще на 20 лет.

Премьер Саулюс Сквярнялис в четверг сказал, что Литва после 2024 года, по всей видиости, выкупит судно-хранилище Клайпедского терминала СПГ у его владельца - норвежской компании Hoegh LNG.

За аренду судна-хранилища СПГ Klaipedos nafta за 10 лет заплатит 689 млн долларов (около 557 млн евро). Выкуп судна обойдется в сумму от 121 млн евро до 160 млн евро.