Министр: инфраструктура Rail Baltica в Литве должна принадлежать государству

Министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис отметил, что эта инфраструктура имеет стратегическое значение для безопасности страны. Он надеется, что такой же позиции будут придерживаться и Латвия с Эстонией.

"Следует еще совершенствовать управление проектом - мы готовы обсудить, предложить варианты, как лучше решить этот вопрос. Но нужно понимать, что есть одна красная линия - собственность инфраструктуры. Она должна быть в руках Литвы, поскольку это отвечает нашим интересам национальной безопасности, это мы сообщим и Еврокомиссии. Я надеюсь, что также в Латвии и Эстонии", - сказал Р. Масюлис.

Действующие в Риге руководство СП трех Балтийских стран RB Rail не раз декларировало стремление управлять будущей инфраструктурой Rail Baltica, которая по литовским законам имеет стратегическое значение для безопасности страны.

Кроме того, руководство RB Rail предлагает значительно - до 150 человек - увеличить администрацию компанию, которая полностью переняла бы контроль над реализацией финансированием проекта и деятельностью. Это предложение не получило поддержки и совета наблюдателей RB Rail, которое состоит из представителей трех государств.

Литовские должностные лица неофициально упоминают, что если не удастся договориться об управлении проектом, то он может быть не реализован до 2026 года и в связи с этим его стоимость вырастет.

Евросоюз обязался выделить в 2014-2020 годах 1,2 млрд. евро помощи проекту с предварительной стоимость в 5,8 млрд. Летом прошлого года Еврокомиссия выделила проекту треть запрошенной в этом году суммы – 110,5 млн. евро (просили 313 млн. евро). 98,4 млн. евро было выделено Литве, почти 7 млн. евро – Латвии и 5,2 млн. евро – Эстонии.

В результате реализации Rail Baltica от Таллина до литовской границы с Польшей будет проложена скоростная железнодорожная линия. Пассажирские поезда на ней смогут следовать на скорости до 240 километров в час, а грузовые - до 120 километров в час.