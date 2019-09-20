Министр хозяйства: льгота для используемого фермерами дизтоплива останется

По его словам, без сокращения льготы можно сэкономить средства путем изменения порядка распределения топлива.
"Позиция министерства и позиция правительства заключается в том, что следует идти не путем отмены акцизной льготы, а технологического обновления всех карт, поскольку сейчас нормы дизельного топлива распределены согласно некоторой деятельности в 1998, 2008 или 2010 годах. Попросту пересмотрим нормы выделяемого дизельного топлива", – заявил в пятницу министр радиостанции LRT.
Он заверил, что закон о бюджете будет направлен в сейм с акцизной льготой для фермеров.
По словам А. Палёниса, судьба льготы уже обсуждалась с премьером Саулюсом Сквернялисом.
BNS напоминает, что в начале сентября президент Гитанас Науседа предложил сократить эту льготу. Администрация президента утверждает, что сейчас льгота на дизтопливо для фермеров обходится бюджету в 83 млн евро ежегодно, и предлагает сократить эту сумму вполовину.
Тогда фермерские организации заявили, что такое решение властей значительно осложнит их деятельность и повысит цены на пищевые продукты.
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