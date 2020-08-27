"Мы можем с радостью говорить (...) о том, что происходило в первое полугодие, этот экономический шок, мы выдержали должным образом. Что касается будущего, я могу лишь употребить фразу "осторожный оптимизм", потому что все будет очень сильно зависеть от пандемической ситуации, и потому нелья ни расслабляться, ни недооценивать того, что пандемия может сделать с экономикой", - сказал В. Шапока радиостанции Ziniu radijas в четверг.

По его словам, из-за резкого роста заболеваемости могут снизиться ожидания бизнеса и потребителей.

Обновленный сценарий экономического развития на нынешний и следующий год Минфин намерен обнародовать 11 сентября.

На этой неделе Swedbank заявил, что несмотря на коронавирусный кризис, из-за которого Литва три месяца жила в условиях карантина, спад экономики страны в этом году составит 1,7% - намного меньше, чем прогнозировалось в разгар кризиса.

Swedbank также считает, что в 2021 году внутренний валовый продукт прирастет на 4,9%, а в 2022 году - на 3,4%.

Банк SEB полагает, что спад экономики составит в этом году 1,3%, а в 2021 и в 2022 годах прирост ВВП составит по 3% соответственно.