"Во вторник еще будет совещание, и тогда, скорее всего, уже будут видны окончательные цифры, но я думаю, что для этого потребуется не менее 1 млрд евро", – сказала BNS Г. Скайсте, обсудившая бюджет 2021 года в понедельник с премьером Ингридой Шимоните.

По ее словам, дополнительные средства будут направлены на надбавки врачам за работу в опасных условиях, на повышение зарплат, на субсидии за простои и для самостоятельно работающих, на субсидии пострадавшим компаниям, а также за сверхурочные должностным лицам, связанным с управлением карантином.

"Это, прежде всего, средства, которые курирует Министерство здравоохранения – вакцины и вакцинацию, надбавки врачам за работу в опасных условиях, а также зарплаты врачей. Вторая часть - это меры Министерства социальной защиты и труда, связанные с компенсацией простоев, самостоятельно работающих лиц, а также различные вопросы заработной платы", – пояснила Г. Скайсте.

По ее словам, ассигнования Министерства социальной защиты и труда будут расти и по причине увеличения пенсий, на которые в проекте бюджета прежнего правительства не были предусмотрены все необходимые суммы.

"Третья группа касается мер, применяемых Министерством экономики и инноваций и необходимых для них средств. К четвертой группе я бы причислила сверхурочные должностных лиц, связанные с управлением карантином. Также предусмотрены определенные ограничения, поэтому потребуется вклад должностных лиц и им также должны быть выплачены сверхурочные", – отметила Г. Скайсте.

Она сказала, что пока не может сказать точнее, каким будет дефицит сектора госвласти в следующем году.

"Точнее могу сказать только во вторник, поскольку нужно узнать решения о применении мер и их объеме. У нас еще нет окончательного соглашения, поэтому я полагаю, что более точные цифры мы увидим во вторник", – сказала Г. Скайсте.

В понедельник глава Комитета Сейма по бюджету и финансам Милокас Маяускас заявил, что дефицит бюджета страны в следующем году может составить 7% внутреннего валового продукта (ВВП).

Второе рассмотрение проекта бюджета в сейме намечено на 17 декабря, а затем, через несколько дней, должно состояться его принятие.