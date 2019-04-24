"На встрече как инвесторам, так и регулирующим и надзорным учреждениям будет представлена ​​совместная инициатива Литвы и других стран Балтии, то есть создание совместной системы покрытых облигаций трех стран, а год назад с Латвией, Эстонией, а также с Европейской комиссией и ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития - BNS) мы договорились о создании единого рынка в странах Балтии", - сказал BNS Шапока.

Этот инструмент часто используется кредитными и финансовыми учреждениями, поскольку он помогает высвободить капитал и расширить возможности финансирования.

"В таком случае общее правовое регулирование, введение новых финансовых инструментов позволит финансовым учреждениям привлекать больше средств, которые будут использованы для финансирования бизнеса, а также создадут более благоприятные условия для привлечения на рынок новых международных инвесторов и, конечно же, усилит конкурентоспособность финансовых рынков стран Балтии (...) Эмитентами будут в основном коммерческие банки", - пояснил В.Шапока.

По его словам, Литва, Латвия и Эстония подготовили необходимые законодательные предложения, и в настоящее время проводятся окончательные дискуссии по этому вопросу.