"У нас действительно нет какой-либо надежной информации о том, что есть подобные рассуждения", – заявил министр во вторник во фракции либералов в сейме, отвечая на вопрос лидера парламентской оппозиции, либерала Виктории Смилите-Нельсен о возможных рисках ухода Swedbank.
По словам В. Шапоки, теоретические вероятности и риски того, что Swedbank или какой-либо другой инвестор могут уйти из Балтийских стран всегда есть.
"Поэтому я считаю, что мы должны быть осмотрительными в своей коммуникации, ведь и так литовский финансовый сектор не отличается конкуренцией", – добавил В. Шапока.
О решении полностью отказаться от банковской деятельности в Балтийских странах в середине февраля заявила вторая по величине активов в Северной Европе финансовая группа Danske Bank, получившая требования Эстонской финансовой инвестиции закрыть деятельность эстонского филиала, через который, вероятно, было отмыто около 200 млрд евро.
По данным шведского телеканала SVT, в скандале с отмыванием денег Danske Bank замешан и Swedbank – через открытые в этом банке счета в 2007-2015 годах могло быть переведено около 95 млрд крон (9 млрд. евро) подозрительных средств.
В конце марта совет директоров Swedbank уволил президента и исполнительного директора группы Бригитт Боннесен, а акционеры банка считают, что от бывшего руководителя можно потребовать возмещения ущерба. В начале апреля ушел в отставку и председатель совета директоров Swedbank Ларс Идермарк.
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